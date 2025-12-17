Два парня спасли 15-летнюю девушку от душителя в Воронежской области

В Борисоглебске в Воронежской области 18-летний Евгений Вельдин вместе с приятелем гуляли по Аэродромной улице. Затем заметили, как неизвестный мужчина среднего возраста начал душить девочку-подростка, разговаривавшую по телефону, сообщает « 112 ».

Молодые люди подбежали к паре и спасли девочку. Она не пострадала и написала заявление в полицию.

Молодые люди успели снять на фото и видео мужчину. Однако после вмешательства парней он сбежал.

Мужчина пытался спрятаться от камеры. Однако его лицо все же удалось снять. На вопрос о том, кто он, мужчина не ответил.

