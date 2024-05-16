Два мирных жителя в Белгородской области ранены в результате обстрела ВСУ

Двух мужчин госпитализировали после обстрела ВСУ белгородского Шебекино

Двух мужчин госпитализировали после обстрела ВСУ Шебекино в Белгородской области ночью в четверг, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

У одного мужчины осколочное ранение левой кисти, у второго — осколочное ранение спины, уточнил глава региона.

В городе загорелся гараж с легковым автомобилем, повреждены восемь частных домов и квартира.

Ранее в области несколько раз объявляли ракетную опасность.