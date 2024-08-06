«Два майора»: ВСУ захватили в плен солдат-срочников в Курской области

Украинские военные, предположительно, могли взять в плен несколько срочников ВС РФ во время сегодняшней атаки на Курскую область, сообщает Telegram-канал «Два майора» .

Ранее в ряде Telegram-каналов распространились видео, на которых, предварительно, российские военные говорят на камеру о том, что они являются солдатами срочной службы.

«Противник распространяет кадры с нашими пленными. Парни живы, а значит их рано или поздно вытащим. Так бывает. На направлении продолжаются бои», — говорится в сообщении.

Официальных данных о потерях или попавших в плен среди российских военных на данный момент нет. Минобороны РФ не комментировало ситуацию.

Ранее МО РФ сообщало, что Курскую область утром во вторник атаковали до 300 бойцов ВСУ и больше 30 единиц бронетехники, включая танки и бронемашины. Бои с противником продолжаются до сих пор и в них применяется авиация ВКС РФ.