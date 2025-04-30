Два лесных пожара ликвидировали в Подмосковье за минувшие сутки

29 апреля на территории гослесфонда Московской области обнаружили два пожара. Местные жители обнаружили возгорание в Свердловском участковом лесничестве в 3 км от города Фрязино и сообщили по телефону 112. Пожар ликвидировали 9 человек личного состава лесопожарных формирований и 3 единицы техники за 1 час, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

С помощью системы видеомониторинга было обнаружено возгорание в Песковском участковом лесничестве в 1 км от села Нижнее Хорошово, территория СНТ Хорошово г. о. Коломна. Пожар ликвидировали 26 человек личного состава лесопожарных формирований и 10 единиц техники за чуть более 4.5 часа.

Причины пожаров — действия человека.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.