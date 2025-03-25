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Два лесных пожара ликвидировали в Балашихе

В Озерном участковом лесничестве, в 2 км и в 1 км от Балашихи местные жители сообщили по телефону 112 об очагах возгорания на площадях по 0.1 га, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

На места незамедлительно были направлены 31 человек личного состава лесопожарных формирований и 11 единиц техники.

Впоследствии из-за сильного ветра площади возгорания увеличилась до 0.9 и 0.2 га.

Потребовалось более 4 часов, чтобы ликвидировать пожары.

Причина возгораний — действия человека.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

— для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

— для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

— для юридических лиц — до 2 млн рублей.

— лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.



«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.