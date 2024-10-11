сегодня в 08:15

Два грузовых поезда столкнулись на станции Челябинск-Южный

На станции Челябинск-Южный столкнулись два грузовых поезда, из-за этого с железной дороги сошли три порожних платформы и одна платформа с грузом, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Инцидент произошел 10 октября в 21:43 по местному времени. К месту столкновения отправили восстановительный поезд.

Предварительно, в ЧП пострадал один из работников локомотивных бригад. У него выявлены ушибы. Пострадавшему оказывается медпомощь.

Причины инцидента на железной дороге устанавливаются.

На движение пассажирских поездов в районе станции Челябинск-Южный происшествие не повлияло.