Два грузовых поезда столкнулись на станции Челябинск-Южный
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На станции Челябинск-Южный столкнулись два грузовых поезда, из-за этого с железной дороги сошли три порожних платформы и одна платформа с грузом, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.
Инцидент произошел 10 октября в 21:43 по местному времени. К месту столкновения отправили восстановительный поезд.
Предварительно, в ЧП пострадал один из работников локомотивных бригад. У него выявлены ушибы. Пострадавшему оказывается медпомощь.
Причины инцидента на железной дороге устанавливаются.
На движение пассажирских поездов в районе станции Челябинск-Южный происшествие не повлияло.