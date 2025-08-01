Два человека пострадали при столкновении шести машин на МКАД

Происшествия

Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

На МКАД произошла дорожная авария с участием автомобиля каршеринга, всего столкнулись шесть машин, сообщает РЕН ТВ.

Самые серьезные повреждения получил автомобиль каршеринга.

Пострадали ехавшие в каршеринге мать с сыном.

Пострадавшим оказывают медпомощь. На месте ДТП уже работают экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняют специалисты.

Ранее грузовик столкнулся с несколькими машинами на юге МКАД. Там образовалась многокилометровая пробка.