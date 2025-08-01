Два человека пострадали при столкновении шести машин на МКАД
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На МКАД произошла дорожная авария с участием автомобиля каршеринга, всего столкнулись шесть машин, сообщает РЕН ТВ.
Самые серьезные повреждения получил автомобиль каршеринга.
Пострадали ехавшие в каршеринге мать с сыном.
Пострадавшим оказывают медпомощь. На месте ДТП уже работают экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняют специалисты.
Ранее грузовик столкнулся с несколькими машинами на юге МКАД. Там образовалась многокилометровая пробка.