Два человека пострадали при столкновении шести машин на МКАД Происшествия сегодня в 09:27 Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

На МКАД произошла дорожная авария с участием автомобиля каршеринга, всего столкнулись шесть машин, сообщает РЕН ТВ.