сегодня в 20:58

Два человека пострадали при пожаре в мечети в Татарстане

Два человека пострадали при пожаре в мечети в населенном пункте Пестрецы на территории Республики Татарстан, сообщает 112 .

ЧП произошло в пятницу около 19:00. Пожар охватил кровлю здания площадью 84 кв. м. Пострадавших экстренно госпитализировали в больницу.

На опубликованных кадрах видно, как полыхает крыша мечети. В небо поднимаются красные языки пламени и клубы дыма. Затем пожарно-спасательные подразделения проливают крышу для полной ликвидации возгорания.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара. По словам очевидцев, перед ЧП были слышны взрывы. Данная информация проверяется.

