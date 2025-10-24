Два человека пострадали при пожаре в мечети в Татарстане
Два человека пострадали при пожаре в мечети в населенном пункте Пестрецы на территории Республики Татарстан, сообщает 112.
ЧП произошло в пятницу около 19:00. Пожар охватил кровлю здания площадью 84 кв. м. Пострадавших экстренно госпитализировали в больницу.
На опубликованных кадрах видно, как полыхает крыша мечети. В небо поднимаются красные языки пламени и клубы дыма. Затем пожарно-спасательные подразделения проливают крышу для полной ликвидации возгорания.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара. По словам очевидцев, перед ЧП были слышны взрывы. Данная информация проверяется.
