Два человека пострадали при атаке украинских дронов на Курскую область
8 июля в результате атаки украинских дронов-камикадзе на деревню Рубанщина Суджанского района пострадали двое мирных жителей, написал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Один человек получил осколочное ранение, другой — контузию.
Пострадавшие направлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.
Также вражеский дрон атаковал Суджанскую районную больницу. В здании выбиты окна и посечен фасад. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее два украинских беспилотника удалось ликвидировать над Белгородской и Воронежской областями. В результате чего была пресечена попытка террористической атаки киевского режима по территории России.