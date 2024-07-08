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Два человека пострадали при атаке украинских дронов на Курскую область

8 июля в результате атаки украинских дронов-камикадзе на деревню Рубанщина Суджанского района пострадали двое мирных жителей, написал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Один человек получил осколочное ранение, другой — контузию.

Пострадавшие направлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

Также вражеский дрон атаковал Суджанскую районную больницу. В здании выбиты окна и посечен фасад. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее два украинских беспилотника удалось ликвидировать над Белгородской и Воронежской областями. В результате чего была пресечена попытка террористической атаки киевского режима по территории России.