сегодня в 13:40

Два человека погибли в жестком ДТП с туристическим автобусом из КНР в Приморье

Вблизи Барабаша в Хасанском районе Приморского края случилось крупное дорожное происшествие с участием пассажирского автобуса с туристами из КНР и грузового автомобиля. В итоге два человека получили смертельные травмы, об этом сообщил Минздрав Приморья.

По имеющимся сведениям, автобус перевозил туристов, прибывших из КНР. После ДТП на место аварии оперативно были отправлены службы медицины катастроф, четыре медицинские бригады из Хасанской больницы и две бригады из Надеждинской. Министерство здравоохранения Приморского края контролирует ситуацию.

Предварительно известно, что в автобусе погибли два человека: водитель транспортного средства и пассажирка.

Подробности случившегося устанавливаются компетентными органами. На момент публикации заметки информации о других пострадавших не поступало.

