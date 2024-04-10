Два человека погибли в серьезном ДТП в Подмосковье

Два человека погибли в масштабном ДТП на Ярославском шоссе под Королевым

Два человека погибли в результате столкновения нескольких автомобилей на Ярославском шоссе под Королевым. На месте работают бригады скорой помощи и ДПС, сообщает «МК в Московской области» .

По предварительным данным, массовое столкновение легковых автомобилей произошло в районе РКК Королева. Серьезно повреждены две иномарки.

Одну машину занесло к разделительной полосе, она полностью разбита. В автомобиле Peugeot сильно деформирована передняя часть. Еще несколько машин получило серьезные повреждения.

Правоохранительные органы разбираются в причинах аварии. Пока официальной информации об этом нет.