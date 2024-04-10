Два человека погибли в серьезном ДТП в Подмосковье
Два человека погибли в масштабном ДТП на Ярославском шоссе под Королевым
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Два человека погибли в результате столкновения нескольких автомобилей на Ярославском шоссе под Королевым. На месте работают бригады скорой помощи и ДПС, сообщает «МК в Московской области».
По предварительным данным, массовое столкновение легковых автомобилей произошло в районе РКК Королева. Серьезно повреждены две иномарки.
Одну машину занесло к разделительной полосе, она полностью разбита. В автомобиле Peugeot сильно деформирована передняя часть. Еще несколько машин получило серьезные повреждения.
Правоохранительные органы разбираются в причинах аварии. Пока официальной информации об этом нет.