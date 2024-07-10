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Два человека погибли в ДТП с автобусом в Удмуртии

В Воткинском районе Удмуртии легковая машина столкнулась с рейсовым автобусом, в результате ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба местного Минздрава.

Дорожная авария случилась в среду. Также в ней травмы различной степени тяжести получили 22 человека, из них трое детей.

Все пострадавшие были доставлены в Воткинскую городскую больницу. Пациентов осмотрели врачи. Люди получают всю необходимую медпомощь. Решается вопрос о госпитализации.

Как уточняет ТАСС, предварительной причиной дорожной аварии стал выезд машины на встречную полосу.