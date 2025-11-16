сегодня в 10:22

Два человека погибли, шестеро получили травмы в ДТП в Белгородской области

Автобус Mercedes-Benz Sprinter с рабочими врезался в загруженную зерном грузовую машину DAF. Инцидент случился 16 ноября в 07:15 на 153 километре федеральной автодороге «Белгород-М4 «Дон»», сообщает пресс-служба ГАИ Белгородской области.

Во время встречного разъезда водители потеряли управление. Обе машины съехали с проезжей части. Затем автобус совершил наезд на деревья. Грузовой автомобиль опрокинулся.

Водитель и один из пассажиров Mercedes-Benz получили сильные травмы. Они погибли.

Шесть пассажиров автобуса госпитализированы. На месте происшествия находятся работники полиции.

