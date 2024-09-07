Два человека погибли при столкновении мотоциклиста с фонарным столбом в Москве Происшествия сегодня в 07:35

В столице на улице Борисовские пруды в районе дома № 15 водитель за рулем мотоцикла BMW не справился с управлением и врезался в столб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.