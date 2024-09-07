Два человека погибли при столкновении мотоциклиста с фонарным столбом в Москве
В столице на улице Борисовские пруды в районе дома № 15 водитель за рулем мотоцикла BMW не справился с управлением и врезался в столб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.
Мотоциклист скончался на месте аварии от полученных травм.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники Госавтоинспекции
Также в аварии пострадал пешеход. Он скончался во время реанимационных действий в машине скорой помощи.
Ранее на внешней стороне 43-го км МКАД загорелся автомобиль. Из-за происшествия было затруднено движение транспорта.