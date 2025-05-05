Два человека погибли при столкновении легкового авто и грузовика в Петербурге

В Санкт-Петербурге легковая машина на большой скорости въехала в прицеп стоящей фуры, погибли два человека, сообщает РЕН ТВ .

Погибли двое из легковушки, также еще двое из этого авто пострадали: один попал в реанимацию, второй находится в состоянии средней тяжести.

Водитель грузовика не пострадал. Мужчина был в кабине, когда почувствовал толчок. Он вышел и увидел врезавшееся в грузовик авто и попытался помочь пострадавшим.

Из-за столкновения легковая машина загорелась. Огонь потушили водитель фуры и очевидцы ДТП.