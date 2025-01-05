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Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Кировской области

Крупный пожар произошел в одноэтажном многоквартирном деревянном доме в Кировской области. В результате ЧП погибли два человека, сообщает пресс-служба МЧС России.

Трагедия произошла в поселке Кильмезь. Прибывшие на место пожарно-спасательные расчеты эвакуировали из здания 3 человек. При ликвидации возгорания были обнаружены тела двоих погибших.

Общая площадь возгорания составила 480 кв. м. В настоящее время открытое горение удалось ликвидировать. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания. В результате происшествия жилой дом полностью выгорел.

На месте ЧП работают 46 сотрудников МЧС, 14 единиц спецтехники и испытательная пожарная лаборатория.

Как пишет Mash, спасатели продолжают поиск шестерых жителей многоквартирного социального дома на месте пожара. Всего в нем жили 11 человек, большинство из которых пенсионеры.