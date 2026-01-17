сегодня в 08:04

Два человека погибли при пожаре в квартире в Одинцове

Возгорание произошло в трехкомнатной квартире в доме №19 на Можайском шоссе в Одинцове, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

Сигнал о пожаре поступил в 21:38 16 января. На момент прибытия первых пожарных был ранг возгорания №1.

В 21:57 огонь локализовали на площади 14 кв. м. В 22:01 потушили открытое горение, в 22:54 ликвидировали последствия ЧП. В результате пожара погибло два человека. Из дома эвакуировали 20 человек.

Всего на тушение огня привлекали 23 человека и 8 единиц техники, из них от МЧС 12 человек и 4 единицы техники.

За минувшие сутки в Подмосковье произошло 23 возгорания, спасены 10 человек. На пожары выезжали 203 человека и 58 единиц техники.

