Два человека погибли при пожаре в доме в Бурятии

В Бурятии обнаружили тела двоих человек в результате вспыхнувшего пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

Происшествие случилось в селе Кижинга. Там загорелся дом, после чего на место отправились огнеборцы.

Очевидцы спасли из горящего здания мужчину 2001 года рождения. Это было еще до прибытия пожарных расчетов.

В ходе тушения огня были найдены тела мужчины и женщины 1973 года рождения без признаков жизни.

«В результате пожара огнем уничтожена веранда и выгорела кухня на общей площади 36 „квадратов“. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем», — уточнили в пресс-службе МЧС.

К тушению привлекались 9 человек и 3 единицы техники.

