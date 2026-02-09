Два человека погибли при пожаре в частном доме в Серпухове
Фото - © Главное управление МЧС России по Московской области
Частный дом загорелся на улице Пролетарской в Серпухове, в результате ЧП погибли два человека, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.
Тела были найдены после ликвидации огня. На них обнаружили признаки воздействия высокой температуры и открытого пламени.
Предварительно, причиной возгорания в доме могла стать неисправность электрообогревательного прибора.
По факту трагедии следователь начал поведение доследственной проверки. Он осмотрел место происшествия, провел опросы, планируется назначение пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.