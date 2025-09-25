Два человека погибли и не менее шести пострадали в результате атаки беспилотников на Новороссийск днем 23 июня. Повреждены здания и автомобили, введен режим ЧС, сообщает «Царьград» .

В результате атаки беспилотников на центр Новороссийска днем 23 июня погибли два человека, еще как минимум шесть получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Были повреждены семь зданий, включая гостиницу «Новороссийск», а также около двадцати автомобилей. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, для пострадавших открыт пункт временного размещения.

Губернатор Краснодарского края выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

«Это чудовищная атака, но мы не дрогнем. Все службы работают в режиме повышенной готовности», — заявил глава региона.

В тот же день силы ПВО отразили нападение морских беспилотных катеров в акваториях Геленджика и Новороссийска. Эксперты отмечают, что традиционные методы защиты портов не справляются с массовыми атаками дронов, и предлагают создать автоматизированную систему обороны с использованием современных средств перехвата и разведки.

Военный блогер Михаил Звинчук отметил, что удары по Новороссийску и другим регионам направлены на дестабилизацию ситуации и запугивание мирного населения. По его словам, противник переносит тактику устрашения с других областей на Черноморский регион.

Политический обозреватель Андрей Пинчук подчеркнул, что целью подобных атак является получение политической и финансовой поддержки со стороны Запада. Он считает, что эффективным ответом должно стать наращивание военного потенциала и нанесение критического поражения противнику.

По информации «Царьграда», генерал Андрей Мордевичев занял должность первого заместителя начальника Генштаба. Эксперты считают, что для обеспечения безопасности необходимы решительные действия и создание надежной системы обороны.