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Два человека погибли из-за взрыва в насосной станции в Волгограде

После взрыва газового оборудования, который произошел на канализационно-насосной станции в Волгограде, погибли два человека, сообщает SHOT .

Днем в субботу из-за взрыва обрушились несущие конструкции котельной. Осколками посекло дом и автомобили.

По предварительной информации, под обрушенными зданием могут быть люди. На месте ЧП работают пожарные и МЧС.

По данным Baza, причиной взрыва стали сварочные работы, которые проводились на объекте. Вечером 5 июля из подвала станции вынесли труп задохнувшегося рабочего. В субботу проводили устранение возможных неполадок.

Опознан один из погибших — это начальник смены Юрий Зуев. Его тело выбросило взрывом.