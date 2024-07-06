Два человека погибли из-за взрыва в насосной станции в Волгограде
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После взрыва газового оборудования, который произошел на канализационно-насосной станции в Волгограде, погибли два человека, сообщает SHOT.
Днем в субботу из-за взрыва обрушились несущие конструкции котельной. Осколками посекло дом и автомобили.
По предварительной информации, под обрушенными зданием могут быть люди. На месте ЧП работают пожарные и МЧС.
По данным Baza, причиной взрыва стали сварочные работы, которые проводились на объекте. Вечером 5 июля из подвала станции вынесли труп задохнувшегося рабочего. В субботу проводили устранение возможных неполадок.
Опознан один из погибших — это начальник смены Юрий Зуев. Его тело выбросило взрывом.