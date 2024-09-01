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Два чеченца погибли под колесами машины в Дагестане

Смертельная авария произошла 31 августа около 00:10 на 469-м километре ФАД «Астрахань-Махачкала», двое пожилых чеченцев скончались от полученных травм на месте аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Республике Дагестан.

Предварительно установлено, что 32-летний житель Махачкалы за рулем Lada 112 совершил наезд на двух пешеходов 71 и 72 лет, когда те пересекали проезжую часть в неположенном месте — вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшие пенсионеры получили тяжелые травмы и в итоге скончались на месте происшествия.

Все обстоятельства случившегося выясняются. В каком состоянии находился водитель, а также получил ли он какие-либо травмы, не уточняется.