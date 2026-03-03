Два ангара обвалились в Московской области из-за куч снега
Два ангара обрушились в подмосковных Люберцах. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.
В Ангарах держали строительные материалы. Площадь обрушения составила одну тыс. «квадратов».
Пострадавших нет.
В Дубне, Истре и Электростали случились частичные обрушения крыш в трех жилых домах. Никто не пострадал.
Проводятся работы по ремонту. На этот период дома расселять не планируют. Все инциденты произошли из-за тяжелого веса скопившегося снега.
