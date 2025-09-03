сегодня в 22:00

Два 13-летних мальчика пропали в Тверской области

Два 13-летних школьника без вести пропали в Тверской области. По факту исчезновения детей возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

2 августа следователям поступило сообщение о пропаже Гудзь Даниила и Котова Александра 2012 года рождения.

Для выяснения все обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают местонахождение пропавших подростков.

Если у вас есть информация о местонахождении пропавших школьников, необходимо связаться с СУ СК РФ по Тверской области по телефону: 8 (930) 179-00-69.