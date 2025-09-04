Думали, что уже умерла: подробности спасения утопленницы из Яузы

Московские экстренные службы спасли женщину, которую обнаружили без признаков жизни в реке Яуза. Пострадавшую успели экстренно эвакуировать из воды, она оказалась жива, сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Днем 4 сентября очевидцы заметили тело женщины, которое плыло по Яузе вдоль Русаковской набережной. На место происшествия прибыл расчет аварийно-спасательного отряда № 5 пожарно-спасательного центра Москвы, который организовал спасательную операцию.

Специалисты успели достать женщину из воды, пока она еще была жива, после чего ее переместили в реанимобиль. В спецтранспорте выжившую укрыли спасательным одеялом, чтобы повысить температуру ее тела.

После этого женщину передали сотрудникам скорой помощи. Информации о состоянии спасенной пока не проводится.