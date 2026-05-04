Думали, что алкоголь: охрана избила жильцов элитного ЖК Москвы из-за чая

Охранники элитного ЖК Foriver на юге Москвы напали на жильцов из-за стаканчиков чая, приняв их за замаскированный алкоголь, сообщает «Осторожно, Москва» .

Драка произошла в ночь на 4 мая. У охранников возникли претензии, когда жильцы вышли из кафе со стаканчиками в руках и зашли с ними на площадку дома.

«В тот же момент после выхода к нам подошла охрана, наверное, они подумали что у нас алкоголь», — сказал один из пострадавших.

По словам очевидцев, сначала охранников было двое, но затем к ним присоединились еще семеро. Они набросились на жильцов. В результате стычки пострадала целая семьи и их друзья. По их словам, охранники даже ранили ножом несовершеннолетнего.

На место были вызваны правоохранители. Пострадавшие зафиксировали травмы и написали заявление в полицию.

