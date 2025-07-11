ДТП с такси на МКАД спровоцировало пробку

Днем 11 июля на 92-м километре МКАД в районе остановки «Тайнинская» произошла авария с участием такси. Из-за ДТП образовался затор на дороге, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Предварительно известно, что на МКАД столкнулись две машины, одна из которых — такси. На месте происшествия работают оперативные службы.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Все подробности случившегося выясняются компетентными органами.

Автомобилистов Москвы предупредили, что в районе ДТП на внутренней стороне 92-го километра МКАД образовался затор. В связи с этим специалисты просят водителей выбирать альтернативные пути для движения, чтобы не усугублять ситуацию.