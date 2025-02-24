ДТП с грузовиком произошло в туннеле между Каширским и Варшавским шоссе в Москве

В Москве из-за ДТП перекрыли движение между Каширским и Варшавским шоссе
Происшествия

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В туннеле между Каширским и Варшавским шоссе в Москве произошло ДТП. Два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком, сообщает ТАСС.

Движение полностью перекрыто.

Водителям стоит выбирать пути объезда. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сразу пять автомобилей столкнулись на проспекте Мира, на Большом Крестовском путепроводе в Москве. Движение по направлению к центру города затруднено.