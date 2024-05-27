ДТП с фурами создало 5-километрую пробку на трассе в Ленобласти

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На М-11 в Ленобласти машины встали в 5-километровую пробку из-за аварии

В Ленинградской области образовалась пятикилометровая пробка на автотрассе М-11. Затор появился из-за ДТП с участием большегрузов и легковушки, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на очевидцев в социальных сетях.

В Сети также появились кадры с места событий. На них, как утверждается, запечатлены поврежденные фуры, одна из которых влетела в ограждение. Сильно искорежена кабина машины.

Другая фура после аварии «поперек дороги легла», утверждают водители. Легковой автомобиль, в свою очередь, угодил в кювет.

Информации о пострадавших не сообщалось. По данным свидетелей аварии, ДТП случилось в окрестностях города Тосно.