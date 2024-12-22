ДТП на внутренней стороне МКАД спровоцировало пробку в Москве

В Москве на внутренней стороне пятого километра МКАД произошла авария, из-за этого ДТП движение затруднено на протяжении одного километра, сообщили в столичном Дептрансе .

Предварительно установлено, что в районе съезда № 5А произошло ДТП. Количество участников происшествия, а также есть ли пострадавшие или погибшие, уточняется.

На месте ДТП работают оперативные службы, из-за этого движение затруднено на протяжении километра. Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути для движения, чтобы не усугублять ситуацию.

Водителям напоминают, что во время движения следует строго соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и боковые интервалы между транспортными средствами, чтобы избежать столкновения. Ошибки могут привести к гибели людей.