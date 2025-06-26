«Дружный коллектив»: в Москве сотрудница офиса плеснула кипятком в лицо коллеге

В Москве сотрудница офиса вылила кипяток в лицо коллеге и «добавила» ей кружкой по голове. Пострадавшую госпитализировали, сообщает Baza .

Инцидент произошел вечером 24 июня. 35-летняя Валентина не могла найти общий язык с 49-летней Анной. По мнению Валентины, женщина настраивала коллектив против нее и всячески препятствовала ее работе.

Валя задержалась на работе, а Анна в это время вскипятила чайник и набрала горячей воды в кружку. Затем женщина подошла к рабочему месту Вали, которая сидела в наушниках, и плеснула ей в лицо кипяток, после чего ударила кружкой по голове.

Пострадавшую госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у Валентины травмы головы и ожог кипятком I и II степени.