сегодня в 18:36

Дроны ВСУ атаковали школу в Запорожской области, когда там были дети и педагоги

Украинские войска осуществили террористические удары по территории средней общеобразовательной школы № 1 «Скифия» в городе Каменке-Днепровской, когда внутри находились дети и сотрудники. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале .

По его словам, три дрона ВСУ специально атаковали мирный гражданский объект в учебное время. Всего в момент удара внутри были 15 учащихся и 10 сотрудников. Никто не пострадал.

В результате происшествия был поврежден автомобиль охраны и остекление здания.

Балицкий назвал произошедшее «вопиющим актом террора, грубейшим нарушением всех норм международного гуманитарного права», ведь ВСУ специально били по мирному объекту. Он отметил, что таким атакам нет оправданий.

Сейчас власти контролируют ситуацию на месте происшествия. Там работают оперативные службы. Принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности учебного процесса и восстановлению повреждений.

В понедельник губернатор также рассказал в Telegram-канале, что из-за ударов ВСУ по энергообъектам без света остается 4192 потребителя в Запорожской области. Восстановительные работы продолжаются.

