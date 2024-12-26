Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Херсонской области
ВСУ с помощью беспилотника атаковали машину скорой помощи в Херсонской области. Медики не пострадали, так как у них были бронежилеты, пишет ТАСС.
Как рассказал министр здравоохранения региона Артыш Сат, бригада скорой медицинской помощи Голопристанского округа возвращалась с очередного вызова. В какой-то момент их атаковал дрон ВСУ.
«Жизни бригады спасли бронежилеты и каски, — отметил он.
На замену поврежденному в результате атаки автомобилю выделят новый реанимобиль.
Вечером 26 декабря ВСУ атаковали таунхаус в поселке Разумное Белгородского района Белгородской области.