Дрон отследил лодку с бойцами ВСУ, пытавшимися высадиться на остров на Днепре

Сальдо: бойцов ВСУ уничтожили при попытке высадиться на остров в дельте Днепра

Российским десантникам удалось сорвать попытку военнослужащих ВСУ высадиться на один из островов в дельте Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

Операторы дронов заметили, как по реке к одному из островов движется моторная лодка, внутри которой находятся 6 украинских солдат. Оперативные данные были сразу же отправлены на пункт управления артиллерией.

Бойцы соединения ВДВ ударили с закрытой огневой позиции из гаубицы Д-30 по выявленной цели. В результате пехота противника была ликвидирована при попытке выхода на берег. Потери ВСУ составили до одного отделения.

По словам Сальдо, такая боевая работа идет круглосуточно, так как украинские подразделения не оставляют попыток высадиться на островах в дельте Днепра и на его левом берегу.