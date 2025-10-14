Доставщик на электровелосипеде сбил пенсионерку на улице Шкулева в Москве
14 октября доставщик еды на электровелосипеде сбил 61-летнюю москвичку на тротуаре, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«На улице Шкулева сотрудник службы доставки, двигаясь на электровелосипеде по тротуару, совершил наезд на пешехода», — говорится в сообщении.
Пострадавшая госпитализирована. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, прокуратура проводит проверку.
