сегодня в 23:03

Доставщик на электровелосипеде сбил пенсионерку на улице Шкулева в Москве

14 октября доставщик еды на электровелосипеде сбил 61-летнюю москвичку на тротуаре, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«На улице Шкулева сотрудник службы доставки, двигаясь на электровелосипеде по тротуару, совершил наезд на пешехода», — говорится в сообщении.

Пострадавшая госпитализирована. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, прокуратура проводит проверку.

Ранее Telegram-канал «112» разместил видеоролик с моментом массовой аварии на Кутузовском проспекте в столице, ДТП записал регистратор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.