Достают жильцов из окон: пожар произошел в доме в Люберцах
Жилой многоквартирный дом загорелся в Люберцах
Пожар произошел в жилом комплексе на Озерной улице в Люберцах. Жильцам пришлось эвакуироваться через окна, сообщает «Осторожно, Москва».
На опубликованных с места событий кадрах видно, что из окна валит густой черный дым. Из соседних окон вылезают жильцы, пытаясь таким способом спастись от огня.
В кадре запечатлено, как прохожие помогают эвакуировать жильцов. На место ЧП уже приехали бригады скорой помощи и МЧС.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее на юге Москвы произошел пожар в жилом доме. Полыхала квартира на 11 этаже.