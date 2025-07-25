Достают жильцов из окон: пожар произошел в доме в Люберцах

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Пожар произошел в жилом комплексе на Озерной улице в Люберцах. Жильцам пришлось эвакуироваться через окна, сообщает «Осторожно, Москва» .

На опубликованных с места событий кадрах видно, что из окна валит густой черный дым. Из соседних окон вылезают жильцы, пытаясь таким способом спастись от огня.

В кадре запечатлено, как прохожие помогают эвакуировать жильцов. На место ЧП уже приехали бригады скорой помощи и МЧС.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на юге Москвы произошел пожар в жилом доме. Полыхала квартира на 11 этаже.