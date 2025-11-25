Дорожная авария произошла на 40 км МКАД

сегодня в 07:28

ДТП случилось на внешней стороне 40 км МКАД (в районе съезда №41), там образовался затор, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

На месте дорожной аварии работают оперативные службы столицы. Обстоятельства произошедшего ДТП и информация о пострадавших в нем уточняются.

Водителей попросили выбирать пути объезда места аварии на трассе.

По информации сервиса «Яндекс. Пробки», из-за ДТП на дороге образовался затор протяженностью около 2 км. Как пишут водители в приложении, там перевернулась «Газель».

