Дорогой маслкар разбили в ДТП в подмосковном Раменском

В городе Раменское Московской области дорогой маслкар серьезно пострадал в ДТП с микроавтобусом. Автоэксперт Максим Егоров в беседе с РИАМО прокомментировал кадры аварии и объяснил, кто из водителей чаще лихачит.

«Маслкар — это довольно распространенный автомобиль и объективно красивый. Быстро на них ездят не всегда, так как не все из них имеют такие мощные моторы. Судя по кадрам с видеорегистратора, которыми мы располагаем, водителю маслкара горел зеленый сигнал светофора, не нарушал рядности и светофор горел еще 20 секунд зеленым. Точно может сказать только группа разбора», — комментирует кадры видео с ДТП Егоров.

Он добавил, что маслкар серьезно поврежден, автомобиль получил удар вбок по касательной. О его силе можно сделать вывод по тому факту, что автомобиль далеко отбросило.

Ранее в центре Уфы два автомеханика устроили заезд по городу на дорогом спорткаре, который им отдали на ремонт. Они много раз нарушили ПДД и получили штрафы на владельца авто. Егоров считает, что все же дело не в мощных машинах, побуждающих людей лихачить.

«Стоит обратить внимание, какое количество ДТП происходит с автомобилями каршеринга. Можно сделать вывод: чтобы лихачить необязательно иметь дорогое спортивное авто. ДТП часто происходят из-за того, что человек лихачит, и неважно на каком авто», — считает автоэксперт.

Егоров отметил, что все дело в темпераменте водителей. Некоторые могут позволить себе агрессивную езду на арендованных авто, но никогда на своем личном. Другие же готовы лихачить и на своей машине. Класс и мощность авто роли не играют, все дело в людях, сказал Егоров.