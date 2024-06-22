Донецк подвергся мощной атаке со стороны Украины

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ТАСС: в Донецке раздалось около 20 мощных взрывов

Оперативные службы Донецкой Народной Республики заявили, что Вооруженные силы Украины атакуют областной центр — город Донецк, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Предварительно известно, что в Донецке прогремело более 20 мощных взрывов. Дежурные системы ПВО отражают вражескую атаку.

О пострадавших и каких-либо разрушениях в городе пока не сообщается.

Вся информация уточняется.