Дома у жителя Дзержинска обнаружили 37 горшков с коноплей

В квартире безработного жителя Дзержинска полицейские обнаружили 37 горшков с кустами конопли и оборудование для сбыта наркотиков, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Стражи порядка задержали 30-летнего мужчину у одного из домов на улице Гайдара. У него нашли телефон, банковскую карту, весы, упаковочный материал и два измельчителя, которые были отправлены на экспертизу.

Во время обыска в его доме была изъята металлическая коробка, содержащая растительное вещество, чашка с аналогичным веществом и горшки с кустами. Исследование подтвердило, что изъятое вещество — это марихуана, общий вес которой составил 193 грамма.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.