сегодня в 15:04

Дом загорелся в подмосковном Одинцове на 3 км от МКАД

В Одинцовском городском округе на отрытой территории загорелись деревянные паллеты дома. Пожар произошел на улице Западная, дом 39, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

До этого в Telegram-канале «Осторожно, Москва!» отмечали, что дом загорелся на третьем километре от МКАД в районе Сколково. На месте возгорания заметили сильное задымление.

Площадь пожара на данный момент составляет 1 100 квадратных метров. Горят деревянные паллеты, частный дом и обшивка рядом стоящего торгового центра.

На месте работают порядка 60 специалистов и 15 единиц техники. Силы и средства постепенно наращивают.