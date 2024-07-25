Дочку и внучку бывшего журналиста ТАСС держали в рабстве в Подмосковье

72-летнюю дочь и внучку бывшего заведующего отделениями ТАСС держали в рабстве в Подмосковье, в результате чего одна из женщин скончалась, сообщает Информационный центр СК России .

Квартира на Жулебинском бульваре в Москве, где проживали дочь и внучка журналиста, сгорела в 2020 году. Тогда же сосед женщин предложил им свою помощь. Он вывез их к своей знакомой в Раменский городской округ.

Там у них отняли паспорта и заставили работать на ферме. Их держали в ужасных условиях и кормили испорченными продуктами. Кроме того, женщин принудили переоформить на преступников две квартиры.

В 2023 году дочь журналиста скончалась. Из-за плохого питания у нее развилось серьезное заболевание. Внучка смогла сбежать. Она обратилась в компетентные органы, однако рабовладельцы не были привлечены к ответственности.

Уголовное дело было возбуждено в ГСУ СК России по Московской области. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе проведения следственных действий и результатах расследования.