Дочь экс-чиновника захотела отправить «слишком манерных» студентов Москвы на СВО

Студентка МГЛУ Паня Трофимова, являющаяся дочью бывшего главы управы московского района Северное Медведково Бориса Трофимова, в Telegram-канале предложила отправить «чересчур манерных» учащихся вуза в армию или на «ознакомительную поездку на СВО», обратила внимание Baza . Когда публикация вызвала резонанс, блогер отредактировала пост и добавила, что имела в виду поездку для общения с военными и доставки гумпомощи.

Паня утверждает, что ранее почти не следила за жизнью в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) из-за сложностей в личной жизни. Тогда, как писали СМИ, возлюбленный 18-летней Трофимовой обокрал ее семью, украв из их сейфа слитки золота, часы, дорогие ручки и даже серебряные ложки общей суммой на 30 млн рублей.

Недавно девушка начала подозревать, что студенты вуза пропагандируют ЛГБТ*. По ее словам, после этого учащиеся стали оскорблять ее в Сети и в жизни, обсуждать за спиной и на парах. Она даже поднимала вопрос об «интересе» студентов к ЛГБТ* на встрече с ректором, но ей ответили, что никакой пропаганды в их действиях нет. Тогда ей также посоветовали не обращать внимания на информацию и людей, которые ей не нравятся.

«И, к сожалению, мой вопрос лишний раз показал, что люди в МГЛУ придерживаются либеральных ценностей, что не приветствуется у нас в стране», — говорила Паня Трофимова.

Далее девушка решила показывать в Telegram-канале студентов, которых она подозревала в симпатиях к ЛГБТ*. В одном из постов девушка опубликовала фотографии одного из парней, а также высказалась о «чересчур манерных» и «соевых мальчиках».

«Подобные ему, соевые мальчики/задние отверстия, чересчур манерные, как по мне, таких нужно быстро реабилитировать — армия/ознакомительная поездка на СВО!» — писала Паня.

Пост завирусился, и в комментариях под ним началось обсуждение. После этого Паня отредактировала публикацию и заявила, что имела в виду посещение студентами военных госпиталей, поставку гуманитарной помощи и общение с участниками СВО.

Кроме того, в комментариях у блогера появился в том числе человек с ником Борис Трофимов — именно так зовут ее отца, бывшего руководителя управы Северного Медведково. Он написал, что «мужчина должен быть мужчиной, а в противном случае — признаться во всем себе и обществу и сделать операцию по смене пола»**. Позже Паня заявила журналистам, что этот комментарий был оставлен «с юмористической точки зрения».

На личной странице Пани в соцсетях указано, что сейчас ей 19 лет. Девушка учится в МГЛУ и ведет небольшой Telegram-канал. На странице ее отца Бориса Трофимова последним местом работы указана управа района Северное Медведково.

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено

** В России запрещены медицинские операции для смены пола (с 24 июля 2023 года в России запрещены медицинские вмешательства, направленные на смену пола)