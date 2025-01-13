Дочь бразильского футболиста побили в Москве из-за конфликта в очереди

Футболист Ари рассказал о нападении на его дочь в магазине Москвы

Бразильский футболист и спортивный директор столичного «Торпедо» Ари (Арикленес да Силва Феррейра) заявил, что его дочь ударили во время конфликта в очереди в магазине Москвы. По словам бразильца, его дочь «была в шоке» от произошедшего, сообщает «Матч ТВ» .

Ранее жена Ари Наталья Грызлова заявила в соцсетях, что ее наследница «пришла расстроенная» из супермаркета. По словам женщины, в магазине были «злые люди», которые толкались в очереди, а кассир ругалась на клиентов.

«В Бразилии в супермаркетах встретят с улыбкой и помогут с пакетами», — говорила супруга бывшего спортсмена.

Ари рассказал, что его дочка долго не могла расплатиться в магазине, после чего ее ударила одна из девушек. По словам спортивного директора «Торпедо», он поддержал своего ребенка, когда девочка пришла домой.

«Не нужно обращать внимание на таких людей. Все нормально», — сказал Ари.