«Добивала ножом»: жительница Екатеринбурга зарезала бойца СВО из-за отказа купить ей подарок

Женщина ударила ножом бойца СВО после того, как он отказался купить ей подарок в общежитии Екатеринбурга, сообщает «Блокнот».

Как стало известно, 36-летняя Елена отдыхала вместе с военным, находящимся в отпуске. После того, как молодые люди выпили алкогольные напитки, женщина стала просить у мужчины подарок.

Боец отказался покупать подруге презент, из-за чего она разозлилась и пырнула мужчину ножом. После этого раненый боец выбежал на лестничную площадку, но обиженная женщина догнала жертву и добила ее в подъезде.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, женщине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Ранее она дважды сидела в тюрьме за причинение тяжкого телесного вреда здоровью