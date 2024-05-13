«Добивала ножом»: жительница Екатеринбурга зарезала бойца СВО из-за отказа купить ей подарок
В Екатеринбурге женщина зарезала ветерана СВО, отказавшегося купить ей подарок
Фото - © Алексей Круковский / Фотобанк Лори
Женщина ударила ножом бойца СВО после того, как он отказался купить ей подарок в общежитии Екатеринбурга, сообщает «Блокнот».
Как стало известно, 36-летняя Елена отдыхала вместе с военным, находящимся в отпуске. После того, как молодые люди выпили алкогольные напитки, женщина стала просить у мужчины подарок.
Боец отказался покупать подруге презент, из-за чего она разозлилась и пырнула мужчину ножом. После этого раненый боец выбежал на лестничную площадку, но обиженная женщина догнала жертву и добила ее в подъезде.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, женщине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Ранее она дважды сидела в тюрьме за причинение тяжкого телесного вреда здоровью