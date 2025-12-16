«Добилась?»: мужчина сжег дом с детьми на глазах пьяной матери под Курганом

В Курганской области мужчина на глазах пьяной матери сжег дом, в котором находились теща и трое детей. В момент ЧП он кричал девушке «С***, добилась? Ты добилась?», сообщает 45.ru .

Трагедия произошла в населенном пункте Смолино. Согласно данным следствия, 24-летний мужчина после ссоры с пьяной 29-летней сожительницей облил крыльцо дома бензином, а затем поджег. Поджигатель также находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ЧП погибли глухонемая мать женщины 1967 года рождения и двое малолетних внуков. Еще одного ребенка из пожара спас отец-поджигатель. Пострадавшего госпитализировали.

По словам соседей, семья выпивала и часто ссорилась. При этом Константин был работящим и приветливым парнем, но стал пить после того, как связался с Ларисой. Девушка злоупотребляла алкоголем и совсем не следила за 9-летней Сашей, 7-летним Егором, 3-летним Кириллом и годовалым Витей, которые голодными ждали отца с работы.

В день трагедии Константин заметил переписку Ларисы с другим мужчиной, после чего начался очередной скандал. Дочь ушла к соседям. После поджога дома Лариса медленным шагом ушла в другую от дома сторону и легла на землю возле ворот соседки.

Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом). Константина задержали. Мужчина подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.

