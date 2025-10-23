До семи выросло количество погибших при взрыве в Копейске
До семи человек выросло число погибших при взрыве на заводе «Пластмасс» в Копейске Челябинской области, сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что еще 6 человек пострадали, из них 5 находятся в тяжелом состоянии. На месте продолжается разбор завалов.
Ранее сообщалось о четырех погибших.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также сообщил, что в очаге возгорания на предприятии в челябинском Копейске произошел еще один взрыв.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.