сегодня в 13:12

До 400 военнослужащих ВСУ уничтожили в южной части ДНР за сутки

Подразделения «Южной» группировки военных РФ более выгодные позиции и нанесли поражение солдатам и технике бригад ВСУ в районах Андреевки, Курдюмовки и Константиновки Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России.

Общие потери противника составляют около 400 военных, 7 авто, 2 гаубицы Д-30 калибра 122-мм, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав». Кроме того, была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики подразделения войск «Запад» уничтожили около 30 военных ВСУ, 5 авто, гаубицу FН-70 производства Великобритании калибра 155-мм, орудие Д-20 калибра 152-мм, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.