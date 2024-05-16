Днепр под контролем: российские танкисты уничтожают диверсантов ВСУ

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Экипаж Т-90 уничтожил лодку с украинской ДРГ в Херсонской области

Экипаж российского танка Т-90 уничтожил еще одну лодку с украинской ДРГ в Херсонской области, сообщает РИА Новости .

Российские военные постоянно патрулируют побережье Днепра и острова на реке, сказано в сообщении агентства.

«Врага били, бьем и будем бить… В основном работаем той стороне Днепра. Несколько раз работали по лодкам, по переправляющемуся противнику, по островам», — сообщил командир подразделения с позывным Мэджик.

Так, огнем Т-90 была уничтожена позиция ВСУ на правом берегу Днепра Херсонской области и лодка с украинскими диверсантами, пытающимися формировать реку.