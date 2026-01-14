Директора крымской школы задержали в Киеве на съемной квартире

В Киеве сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) взяли под стражу директора одной из крымских школ, которую обвинили в применении российских образовательных программ в Киеве, сообщает РЕН ТВ .

По информации от представителей украинской спецслужбы, гражданка проникла на территорию Украины через третьи страны и собиралась вернуться в Крым по аналогичному маршруту для продолжения трудовой деятельности.

Арест был произведен в съемном жилье подозреваемой в украинской столице. В ходе проведения обыска были найдены паспорта РФ и мобильные телефоны, содержащие, предположительно, «свидетельства взаимодействия с противником».

В настоящий момент она содержится под стражей, и ей может быть назначено наказание в виде лишения свободы.

